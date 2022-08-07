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Мариано не уйдет из «Реала» этим летом. Он хочет получить все 4,5 млн евро за оставшийся год контракта

Нападающий Мариано Диас отказался уходить из «Реала», хотя в клубе на него не рассчитывают. Форвард давно дал понять руководству мадридского клуба, что не станет рассматривать предложения об уходе.

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