Могилев - в числе победителей соревнования по социально-экономическому развитию среди городов и районов Могилевской области з...

Могилев - в числе победителей соревнования по социально-экономическому развитию среди городов и районов Могилевской области за 2023 годВо Дворце культуры области чествовали победителей соревнования по социально-экономическому развитию среди городов и районов Могилевской области за 2023 год.
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