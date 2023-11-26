БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • татьяна кирк
    Русский- это не национальность. Это состояние души и совести.Русский как имя с...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Повесить на одном суку этого оно дуню и сатаниста падальщика моргенхераЧто России делать...
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 26.11.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 26.11.2023

Российская ПВО отразила очередную массированную атаку украинских беспилотников на российские регионы Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку провести массированную атаку беспилотниками по объектам на территории российских регионов.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;на Купянском направлении в Запорожской области &quot;                                     А как давно Купянск подался в путешествие по Запорожской области?
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18 час.
Малк
Кто-бы рассуждал о футболе! Бл... Березуцкий? &quot;Одноногий&quot; футболист? За что ему ещё деньги платили в России?! Этим братьям-Березуцким мячи из-за ворот подавать нельзя доверить, а он тут ещё что-то советует! Тупорылый, мазила... А по поводу Авена и Фридманом... Хм... Кто-то сомневается, что им найдут оправдания????!!! Даже не сомневайтесь, так и будет! У них много...друзей. Найдут &quot;нужные слова&quot; и оправдания, а может эти банкиры тупо откупятся - перечислят пару лимонов в зону СВО, и всё - они самые натуральные патриоты! Вернутся преспокойненько в свои поместья на Рублёвке и будут дальше &quot;плести сети&quot; против России. их обязательно прикроют! У них много &quot;своих&quot; на самом верху.... Уж если какого-то урганта вовсю пытаются вернуть в телик, то этих-то &quot;друзей&quot; вообще без проблем прикроют и отмажут! Эти парни из &quot;касты&quot; так называемых - &quot;неприкасаемых&quot;!
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16 час.
BV
Boris Voronin
Омар Хайям - ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ и это КЛАССИКА!!! Про друзей это вообще прямо об СВО и отношении к Народу наших власть предержащих!!!
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10 час.

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