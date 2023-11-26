ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 26.11.2023

Малк

Кто-бы рассуждал о футболе! Бл... Березуцкий? "Одноногий" футболист? За что ему ещё деньги платили в России?! Этим братьям-Березуцким мячи из-за ворот подавать нельзя доверить, а он тут ещё что-то советует! Тупорылый, мазила... А по поводу Авена и Фридманом... Хм... Кто-то сомневается, что им найдут оправдания????!!! Даже не сомневайтесь, так и будет! У них много...друзей. Найдут "нужные слова" и оправдания, а может эти банкиры тупо откупятся - перечислят пару лимонов в зону СВО, и всё - они самые натуральные патриоты! Вернутся преспокойненько в свои поместья на Рублёвке и будут дальше "плести сети" против России. их обязательно прикроют! У них много "своих" на самом верху.... Уж если какого-то урганта вовсю пытаются вернуть в телик, то этих-то "друзей" вообще без проблем прикроют и отмажут! Эти парни из "касты" так называемых - "неприкасаемых"!