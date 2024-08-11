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Удар по ОДКБ: Пашинян не увидел в русских достаточно боевого опыта

Удар по ОДКБ: Пашинян не увидел в русских достаточно боевого опыта

Армения, кажется, окончательно решила сделать поворот на Запад. Если первый в истории ОДКБ отказ государства участвовать в коллективных мероприятиях можно было списать на обстоятельства, обстановку, случайность и другие разнообразные отговорки, то решение Еревана бойкотировать совместные оборонные учения «Взаимодействие-2024», по сути, можно расценивать как своеобразный сигнал и для Москвы, и для других членов Договора.

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Комментарии
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Eduard
А как же много лет боевого опыта?
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2 час.
Eduard
Паршивян!
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2 час.
николай лейчинский
Мне любопытно другое : за каким членом &quot;блохеры&quot; вспоминают продажного армяшку ? О чем можно ботать ...?!
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34 мин.

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