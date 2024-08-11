Удар по ОДКБ: Пашинян не увидел в русских достаточно боевого опыта

Армения, кажется, окончательно решила сделать поворот на Запад. Если первый в истории ОДКБ отказ государства участвовать в коллективных мероприятиях можно было списать на обстоятельства, обстановку, случайность и другие разнообразные отговорки, то решение Еревана бойкотировать совместные оборонные учения «Взаимодействие-2024», по сути, можно расценивать как своеобразный сигнал и для Москвы, и для других членов Договора.