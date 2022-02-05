Депутат Рады Черный: Зеленский не смог поехать на открытие Олимпиады из-за запрета США

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Черный заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский не смог посетить открытие Олимпийских игр в Пекине из-за "прямого запрета" со стороны США.
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