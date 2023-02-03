Лукоянов о том, понравились болельщикам ли результативные 7:4 СКА и «Ак Барса»: «Лучше у них спросить, что нравится больше: качели или победы 2:1, но победы»

Артем Лукоянов поделился мыслями после поражения от СКА со счетом 4:7. – Такой удар под дых. Мы знаем, что у нас не получилось, из-за чего мы проиграли, уберем эти огрехи, разберемся.
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