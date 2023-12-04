Россияне отказываются смотреть новогодние передачи по телевизору

В России увеличилось число граждан, которые отказываются от просмотра новогодних телепередач. Как сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob, доля таких россиян уже достигла 45%.
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