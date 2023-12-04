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Россияне отказываются смотреть новогодние передачи по телевизору

Россияне отказываются смотреть новогодние передачи по телевизору

В России увеличилось число граждан, которые отказываются от просмотра новогодних телепередач. Как сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob, доля таких россиян уже достигла 45%.

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Комментарии
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Владислав Юдин
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13 мин.
ВС
Валерий Соловьев
Да, смотреть дебила Губерниева, или безголсых кридов сил нет.
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10 мин.
людмила пригарина
Это &quot;поговаривают&quot; может быть фейком для привлечения доверчивых.
Ответить
8 мин.

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