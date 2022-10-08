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Пока движение по Крымскому мосту прервано, противник может попытаться пойти в наступление в Запорожской и Херсонской областях

Пока движение по Крымскому мосту прервано, противник может попытаться пойти в наступление в Запорожской и Херсонской областях

Взрыв Крымского моста, в результате которого обрушились два пролёта на автомобильной его части, по понятным причинам, приводит к необходимости определённого пересмотра логистики.

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