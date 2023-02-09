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Акции фабрики «Красный Октябрь» растут без видимых причин

Акции фабрики «Красный Октябрь» растут без видимых причин

Мосбиржа 8 февраля выпустила предупреждение для инвесторов. Что может стоять за разгоном акций? И чем ситуация чревата для обычных инвесторов?Мосбиржа обратилась к игрокам и попросила обратить внимание на волатильность некоторых инструментов.

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