Синоптик Шувалов: Москву ожидают резкие перепады атмосферного давления

Жителей столицы предупредили о колебаниях атмосферного давления на этой неделе. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале призвал метеозависимых москвичей подготовиться к непростому периоду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии