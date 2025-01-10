Выясняем, какого роста Бастинда в «Волшебнике изумрудного города» (2025)

Фильм, как видно, получился не самым удачным. Зрители активно критикуют его за то, что он представляет собой лишь начало трилогии, а не завершённое произведение, которое обрывается на самом интересном месте (хотя, по сути, об этом и говорить — книга-то не толстая).
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