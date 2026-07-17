Минэкономразвития назвало самые эффективные ОЭЗ в 2025 году

Эффективность ОЭЗ в 2025 году оценивали по рентабельности вложений и результативности резидентов. В ЦФО зоны показали высокую результативность благодаря стабильной загрузке мощностей и привлечению инвесторов.
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