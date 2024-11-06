Илон Маск причислил себя к топ-20 сильнейших игроков Diablo IV — это правда, но есть нюанс

Владелец X, гендиректор Tesla, руководитель SpaceX и глава Neuralink Илон Маск (Elon Musk) — человек занятой, но всё равно находит время для игры в Diablo IV, где, по его собственным словам, входит в двадцатку лучших.
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