🌞 Выходные в Крыму будут очень жаркими Как сообщает Гидрометцентр республики, с 7 по 9 июня ожидается сухая жаркая погода.
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🌞 Выходные в Крыму будут очень жаркими Как сообщает Гидрометцентр республики, с 7 по 9 июня ожидается сухая жаркая погода.