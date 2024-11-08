Предприниматель в Норильске вернул трехкратную стоимость красящихся автонакидок после вмешательства Роспотребнадзора

Норильск, ноябрь 2023 года. В городе Норильск произошел случай, когда местный предприниматель был вынужден вернуть потребителю трехкратную стоимость меховых автонакидок, которые испортили белую шубу норильчанки.
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