Пенсионерка и Ленобласти смогла отсудить почти 100 тысяч рублей у мошенников

Жительница Ленинградской области вернула через суд 95 тысяч рублей. Мошенники убедили ее перевести деньги на «безопасный» счет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приоритет своим: почему стратегические регионы России должны закрывать вакансии за счет граждан РФ, а не мигрантов
- От ринга до строгого режима: почему осквернение памяти и побег от правосудия не имеют срока давности
- Россия не декорация для беззакония: почему мигранты, монетизирующие унижение наших граждан, должны получать жёсткие наказания от Российской фемиды
Свежие комментарии
- Россия не декорац...
- Россия не декорац...
- От точечных мер к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым