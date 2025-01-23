Вице-президент РСТ Горин: при поездках за границу экономить на страховке нельзя

При оплаченной страховке российские туристы за границей могут чувствовать себя спокойнее. Потенциальные траты при заболевании могут даже превысить стоимость страховки, поэтому экономить на ней точно не стоит, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин Общественной Службе Новостей.
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