Россиянка залила водой Вечный огонь и стала фигуранткой уголовного дела

В Кургане в отношении россиянки завели уголовное дело об осквернение символа воинской славы России. вечером 18 декабря 55-летняя местная жительница, прихватив с собой бутылку с водой пришла к постаменту, где горит вечный огонь.
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