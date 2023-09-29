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Лукашенко пора чётко ответить: Так чей Крым?

Лукашенко пора чётко ответить: Так чей Крым?

Артем Агафонов.   Так чей Крым-то? Оказывается, спустя почти 10 лет после референдума о присоединении Крыма и год после принятия в состав России четырех новых регионов в Белоруссии до сих пор не поставлена точка в вопросе о территориальной целостности ближайшего союзника.

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Комментарии
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Анатолий ashkourin
Самая актуальная тема,когда Батька признает чей Крым,хохлы перестанут херачить по нему ракетами и беспилотниками.Очередная провокационная статейка.
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2 час.
Семенков Александр
А что, может батька зассал? Годы то уже не те.
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45 мин.
Evgenija Palette
Сука бульбашная...
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44 мин.

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