В Одессе надеются, что «жемчужину у моря» удастся включить в состав Российской Федерации Жители Одессы с пристальным вниманием наблюдают за событиями, которые происходят в сфере урегулирования украинского конфликта.
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