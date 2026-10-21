БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ТЭС‑3: гусеницы довезли, дальше начиналась электростанция

ТЭС‑3: гусеницы довезли, дальше начиналась электростанция

Один из транспортеров ТЭС-3 Ей всё равно понадобилась траншея. Самоходной атомной электростанции, которая должна была приезжать к удалённому потребителю на гусеницах, пришлось рыть котлован, ставить бетонные перекрытия, тянуть трубы и кабели.

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