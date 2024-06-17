О последнем лакомстве в жизни рассказал кулинар Яков Дель из Новосибирска

Примерно в самом начале на букву «А» есть такое слово – Аппетит. Казалось бы – все просто, но происхождение слова Яков Дель объясняет так: — Существуют стандартные лингвистические рецепты, дескать все происходит от латинского «appetitus», что означает желание, стремится, хватать.
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