О последнем лакомстве в жизни рассказал кулинар Яков Дель из Новосибирска

Примерно в самом начале на букву «А» есть такое слово – Аппетит. Казалось бы – все просто, но происхождение слова Яков Дель объясняет так: — Существуют стандартные лингвистические рецепты, дескать все происходит от латинского «appetitus», что означает желание, стремится, хватать.