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Эхо Ясной Поляны: фестиваль «Толстой» аукнется в Москве и на Урале

Эхо Ясной Поляны: фестиваль «Толстой» аукнется в Москве и на Урале

В Ясной Поляне показали культовый спектакль «Русский роман» Миндаугаса Карбаускиса — тонкое, метафизическое соединение биографии и творчества Льва Николаевича по пьесе драматурга Марюса Ивашкявичюса с Евгенией Симоновой в роли Софьи Андреевны.

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