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The Eurasia Daily news agency

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Deliveries are still underway — when will Moscow stop Yerevan's Euro-euphoria

Deliveries are still underway — when will Moscow stop Yerevan's Euro-euphoria

Chairman of the Federation Council Commission for the protection of state sovereignty and prevention of interference in the internal affairs of the Russian Federation Vladimir Jabarov said that Yerevan, aspiring to the European Union, is chopping the branch on which it sits.

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