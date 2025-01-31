Матиас Лессор, восстанавливающийся после перелома ноги, посетил сербское дерби в Белграде

Французский форвард «Панатинаикоса» восстанавливается после перелома ноги. Лессор выступал за «Партизан» два сезона до переезда в Грецию и приехал поддержать бывший клуб в матче Евролиги против «Црвены Звезды».
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