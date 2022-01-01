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Анастасия Волочкова рассказала о жизни дочери в чужой семье

Анастасия Волочкова рассказала о жизни дочери в чужой семье

Балерина Анастасия Волочкова считает дочка не счастлива. Звезда балета уже больше года живет одна в своем шикарном загородном доме, и компанию ей составляют лишь обслуживающий персонал и породистый котенок, которого она недавно купила у заводчицы.

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