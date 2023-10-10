Россияне массово заявляют о желании вылететь из Израиля: три маршрута в Россию еще не отменены

Ведомство информирует о перелетах, которые осуществляются в настоящее время. С направления не ушли российские авиакомпании Red Wings и Азимут, продолжают работу маршруты Сочи - Тель-Авив, Махачкала - Тель-Авив и Минеральные воды — Тель-Авив.