День создания адресно-справочной службы Российского государства празднуют в стране 15 октября Алексей АприамовВ Российской Федерации 15 октября 2023 года отмечается годовщина создания адресно-справочной службы.
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