В столице обсудили результаты Индекса административного давления-2023

Уполномоченный по защите бизнеса Москвы Татьяна Минеева провела традиционное ежегодное совещание с территориальными отделами ФОИВов, осуществляющих контроль и надзор в Москве, Прокуратурой города и рядом департаментов столичного Правительства.
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