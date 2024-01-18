Крым 24 |Z| Все новости Крыма

✔️ В Героевском под Керчью рассматривают вариант строительства временной дамбы из бутового камня Её хотят сделать не только вдоль нижних улиц поселка, но и у Нимфейской дороги, которая идет вдоль моря к нижней части посёлка.
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