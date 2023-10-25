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Монополист по оплате ЖКУ «Петроэлектросбыт» держит петербуржцев в очередях на улице

Монополист по оплате ЖКУ «Петроэлектросбыт» держит петербуржцев в очередях на улице

Несмотря на постоянные жалобы, очереди в отделения «Петроэлетросбыта» никуда не исчезли. И хотя в городе похолодало, петербуржцы мерзнут в очередях на улице, чтобы попасть к заветной кассе и сообщить оператору показания счетчиков.

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