Монополист по оплате ЖКУ «Петроэлектросбыт» держит петербуржцев в очередях на улице

Несмотря на постоянные жалобы, очереди в отделения «Петроэлетросбыта» никуда не исчезли. И хотя в городе похолодало, петербуржцы мерзнут в очередях на улице, чтобы попасть к заветной кассе и сообщить оператору показания счетчиков.