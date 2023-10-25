Монополист по оплате ЖКУ «Петроэлектросбыт» держит петербуржцев в очередях на улице

Несмотря на постоянные жалобы, очереди в отделения «Петроэлетросбыта» никуда не исчезли. И хотя в городе похолодало, петербуржцы мерзнут в очередях на улице, чтобы попасть к заветной кассе и сообщить оператору показания счетчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии