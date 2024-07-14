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В NBC раскрыли, во что был одет подозреваемый в покушении на Трампа

В NBC раскрыли, во что был одет подозреваемый в покушении на Трампа

На стрелке была майка с эмблемой популярного YouTube-канала про оружиеТелеканал NBC News узнал, что 20-летний Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в стрельбе в Дональда Трампа, был в майке, на которой изображена символика одного YouTube-канала про огнестрельное оружие.

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