В NBC раскрыли, во что был одет подозреваемый в покушении на Трампа

На стрелке была майка с эмблемой популярного YouTube-канала про оружиеТелеканал NBC News узнал, что 20-летний Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в стрельбе в Дональда Трампа, был в майке, на которой изображена символика одного YouTube-канала про огнестрельное оружие.