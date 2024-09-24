Дорогой Михаил Васильевич! Сердечно поздравляем вас с вековым юбилеем! Сто лет - это не просто цифра, это целая эпоха, наполненная трудом, мужеством, любовью к Родине.
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Дорогой Михаил Васильевич! Сердечно поздравляем вас с вековым юбилеем! Сто лет - это не просто цифра, это целая эпоха, наполненная трудом, мужеством, любовью к Родине.
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