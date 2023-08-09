Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

Хави о возвращении Неймара в «Барсу»: «От меня ничего не зависит. Посмотрим, что будет до закрытия трансферного окна»

Хави о возвращении Неймара в «Барсу»: «От меня ничего не зависит. Посмотрим, что будет до закрытия трансферного окна»

«От меня здесь ничего не зависит. В прошлом году я уже упоминал фамилию игрока из другого клуба, и они рассердились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх