Юбилейное шоу Мити Фомина «Артист. 50» в Vegas City Hall

Под песни в исполнении Мити Фомина лились слёзы на выпускных, проходили свидания, принимались смелые решения и гремели студенческие вечеринки… С годами вокалист Hi-Fi вовсе не ушёл в тень, но ярко проявил себя в качестве сольного артиста, продюсера, шоумена, участника престижных телепроектов.