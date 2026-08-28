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ИА Регнум

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Минпросвещения посоветовало позвать участников СВО на линейки 1 сентября

Минпросвещения посоветовало позвать участников СВО на линейки 1 сентября

Министерство просвещения России рекомендует пригласить на торжественные линейки 1 сентября ветеранов и участников специальной военной операции, представителей многодетных и многопоколенных семей, а также успешных выпускников прошлых лет.

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