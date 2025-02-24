В Донском прокуратура проведет проверку по факту вырубки туй

Уже было установлено, что вырубку многолетних зеленых насаждений осуществила специализированная организация в рамках исполнения обязательств по трехстороннему договору на выполнение работ по ремонту и благоустройству Братской могилы в микрорайоне Северо-Задонск города Донского.
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