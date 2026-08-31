"Единая Россия" выступила за введение льготных тарифов на перевозку продукции АПК

Партия «Единая Россия» поддержала решение правительства направить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки продукции АПК.
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