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Газета.ру

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"Единая Россия" выступила за введение льготных тарифов на перевозку продукции АПК

"Единая Россия" выступила за введение льготных тарифов на перевозку продукции АПК

Партия «Единая Россия» поддержала решение правительства направить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки продукции АПК.

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