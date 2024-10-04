Посол России назвал бесперспективным западный «проект Украина»

Реализуемый Западом «проект Украина» лишен перспективы и смертельно опасен для международной безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов в опубликованном 4 октября в Telegram-канале сообщении.
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