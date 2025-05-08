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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Потапова отыграла у Ястремской сет и брейк, а затем матчбол и вышла на Соболенко

Потапова отыграла у Ястремской сет и брейк, а затем матчбол и вышла на Соболенко

В среду она за 2 часа 39 минут обыграла Даяну Ястремскую – 2:6, 7:6(6), 6:3. Это первая победа Потаповой за три личные встречи.

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