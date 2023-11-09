Турецкий Минздрав: онкобольных детей из Газы перевезут в Турцию

Находящихся в секторе Газа онкобольных детей будут перевозить в Турцию. Соответствующая договоренность достигнута с израильским Минздравом, сообщает газета Turkiye со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии