Движение автотранспорта до 11 июля ограничат на участках ул. Виктора Маслова

Движение автотранспорта с 3 марта до 11 июля ограничат на участках ул. Виктора Маслова в ЮАО Москвы. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс Москвы).