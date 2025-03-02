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Движение автотранспорта до 11 июля ограничат на участках ул. Виктора Маслова

Движение автотранспорта с 3 марта до 11 июля ограничат на участках ул. Виктора Маслова в ЮАО Москвы. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс Москвы).

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