Политолог Золотарев предсказал Украине дефолт из-за новой купюры в 2000 гривен

Появление банкнот номиналом 2000 гривен может быть плохим знаком для Украины. Такое мнение выразил киевский политолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka.
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