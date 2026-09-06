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Газета.ру

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Политолог Золотарев предсказал Украине дефолт из-за новой купюры в 2000 гривен

Политолог Золотарев предсказал Украине дефолт из-за новой купюры в 2000 гривен

Появление банкнот номиналом 2000 гривен может быть плохим знаком для Украины. Такое мнение выразил киевский политолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka.

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