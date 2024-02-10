Как собрать в сарае ядерный реактор, или История «радиоактивного бойскаута» Дэвида Хана

Многие грандиозные открытия и компании с миллиардными оборотами рождались в гаражах и сараях. Владельцы Apple, Amazon и десятков других успешных брендов начинали вышли к успеху именно из скрипучих гаражных ворот.
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