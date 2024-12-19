А СЕГОДНЯ каждый желающий может сделать яркие новогодние фото в праздничных зонах, подготовленных специалистами Центра культуры и искусства 🔥👏😍.
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А СЕГОДНЯ каждый желающий может сделать яркие новогодние фото в праздничных зонах, подготовленных специалистами Центра культуры и искусства 🔥👏😍.