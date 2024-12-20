Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления в омской «Сказке». База отдыха продолжает работать, но в ограниченном режиме - без питания, аквапарка и игровой комнаты.
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Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления в омской «Сказке». База отдыха продолжает работать, но в ограниченном режиме - без питания, аквапарка и игровой комнаты.