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Царьград

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Александр Маршал не смог проститься с матерью на Украине в 2025-м

Александр Маршал не смог проститься с матерью на Украине в 2025-м

Александр Маршал потерял родителей: отца в 2001, мать в 2025 году. Певец не смог проститься с матерью из-за угроз безопасности на Украине, где похоронен его отец.

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