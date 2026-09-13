Александр Маршал не смог проститься с матерью на Украине в 2025-м

Александр Маршал потерял родителей: отца в 2001, мать в 2025 году. Певец не смог проститься с матерью из-за угроз безопасности на Украине, где похоронен его отец.
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