Расчеты "Вега" за время боев уничтожили бронемашины, БТР, гаубицы и танк Leopard ВСУ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных и разведывательных дронов отряда "Вега" поволжского соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили за время боев боевые бронированные машины (ББМ), бронетранспортеры (БТР), самоходные артиллерийские установки (САУ), минометы, пункты управления БПЛА, а также танк Leopard на добропольском направлении СВО.