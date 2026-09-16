Расчеты "Вега" за время боев уничтожили бронемашины, БТР, гаубицы и танк Leopard ВСУ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных и разведывательных дронов отряда "Вега" поволжского соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили за время боев боевые бронированные машины (ББМ), бронетранспортеры (БТР), самоходные артиллерийские установки (САУ), минометы, пункты управления БПЛА, а также танк Leopard на добропольском направлении СВО.
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