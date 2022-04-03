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Капризов – 3-й россиянин в списке рекордсменов клубов НХЛ по очкам за сезон. Он присоединился к Кучерову и Панарину

Кирилл Капризов – 3-й россиянин в текущем списке рекордсменов клубов НХЛ по очкам за сезон. Сегодня нападающий «Миннесоты» набрал 2 (1+1) балла в матче с «Каролиной», что позволило ему обойти Мариана Габорика (85 очков против 83 в сезоне-2007/08).

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