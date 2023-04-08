Подоляк анонсировал репрессии русских в Крыму и Донбассе, после их оккупации Украиной

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью местному телевидению заявил, что в случае возвращения территорий Крыма и Донбасса украинским властям потребуется «искоренять все российское» на государственном уровне.
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